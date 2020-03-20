Netflix ve YouTube Avrupa'da yayın kalitesini düşürüyor
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Breton, Avrupa'da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- ?SON GELİŞMELER: Koronavirüs salgınıyla ilgili tüm haberler
Online dizi ve film platformu Netflix ile video paylaşım platformu YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan internet kullanımını azaltmak için yayın kalitelerini yüksek çözünürlükten (HD) düşürme kararı aldı.
Netflix, Avrupa'daki tüm yayın akışlarının bit (byt) hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdiklerini, uygulamanın Avrupa internet ağlarındaki Netflix trafiğini yaklaşık yüzde 25 oranında azaltacağını öngördüklerini duyurdu
YouTube da, internet altyapısı üzerindeki stresi azaltmaya karar verdiklerini ve bu nedenle AB'deki tüm yayınları standart kaliteye geçirdiklerini bildirdi.
AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Avrupa'da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.
Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde Avrupa'da vatandaşların evden çıkmamaları kıta çapında internet kullanımını büyük oranda artırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.