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Spor, Koronavirüs

Buse Terim Bahçekapılı babası Fatih Terim'in durumunun iyi olduğunu açıkladı

Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürerken, tecrübeli teknik adamın kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ercan Çakar   | 24.03.2020
Buse Terim Bahçekapılı babası Fatih Terim'in durumunun iyi olduğunu açıkladı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Hem merak edenler hem de bu mecrada bu kadar takipçi varken birkaç bilgilendirme yapmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum. Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında." ifadelerini kullandı.

Babasının kronik rahatsızlığının bulunmamasının ve sigara içmemesinin bir avantaj olduğunu kaydeden Bahçekapılı, "Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü çıkacak. Tüm iyi dilekleriniz ve mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Mümkünse evden çıkmayın. Lütfen evinizde kendinizi izole edin. Bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. İnanın bana ailenizden birine bir şey olursa yanına gidemezsiniz, yasak. Öpemezsiniz, kata bile çıkamazsınız. O yüzden bunu düşünün, hayal edin. Çok sevdiğiniz birine bir şey olduğunda yanına gidememeyi ve dokunamamayı düşünün." şeklinde görüş belirtti.

Herkesin dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bahçekapılı, "Lütfen düşünerek hareket edin. Elimden geldiği kadar buradan bilgilendirme yapacağım. Umuyorum ülkece bu süreci minimum hasarla atlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

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