Fildişi Sahili'nde Kovid-19'dan ilk can kaybı
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.
Dakar
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Fildişi Sahili'nde Sağlık ve Hijyen Bakanı Eugene Aka Aouele yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'da bir kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Bakan Aouele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısının kişinin ölümünün ardından yapılan inceleme neticesinde konulduğunu ifade etti.
Ülkede toplam vaka sayısı 165'e yükseldi
Ülkede, 2 günde 64 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 165'e yükseldi. Vakalardan 4'ü iyileşti.
Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında bugünden itibaren ülkenin en yüksek nüfuslu kenti Abidjan karantinaya alınacak.
Fildişi Sahili'nde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile salı gününden itibaren 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.