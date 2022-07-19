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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde haziranda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8,6'ya ulaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 19.07.2022
Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda rekor kırdı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 8,6'ya çıktı.

AB'de de mayıs ayında yüzde 8,8 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 9,6 oldu.

Söz konusu enflasyon oranı geçen yılın haziran ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 1,9, AB'de ise yüzde 2,2 seviyesinde ölçülmüştü.

Avro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlandı.

Böylece, Avro Bölgesi'nde haziran ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyede tespit edildi.

Enflasyon, geçen yazdan bu yana sürekli artarken geçen aylarda da zirve yapmıştı.

Haziran ayında, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkıyı yüzde 4,19 ile enerji ürünleri verdi. Enerjiyi, yüzde 1,88 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,42 ile hizmetler ve yüzde 1,15 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, haziran ayında Almanya'da yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 10, İtalya'da yüzde 8,5, Belçika’da yüzde 10,5, Bulgaristan'da yüzde 14,8, Çekya'da yüzde 16,6, Letonya'da yüzde 19,2, Litvanya'da yüzde 20,5 ve Estonya'da yüzde 22 olarak belirlendi.

Böylece, AB üyesi 27 ülkenin 15’inde enflasyon oranı çift haneye ulaştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da temel gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyatlardaki yükseliş dikkati çekiyor.

İnşaat üretimi mayısta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. İnşaat üretimi, 2021'in mayıs ayına göre de yüzde 2,9 yükseldi.

AB'de ise inşaat üretimi mayısta önceki aya kıyasla yüzde 0,8, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 3,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında mayısta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,2 ile İsveç, yüzde 5,9 ile Macaristan ve yüzde 5,8 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 1,5 ile İspanya ve yüzde 0,6 ile Finlandiya'da belirlendi.

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