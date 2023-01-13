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Dünya

NATO, Romanya'ya AWACS uçakları gönderiyor

NATO, Rusya'nın askeri hava faaliyetlerini izlemek için Romanya'ya AWACS olarak bilinen havadan erken ihbar uçakları göndermeye hazırlanıyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 13.01.2023
NATO, Romanya'ya AWACS uçakları gönderiyor

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, AWACS uçakları, 17 Ocak'ta Romanya'da olacak. Uçaklar, NATO'nun bölgedeki mevcudiyetini tahkim ve Rus Hava Kuvvetlerinin askeri faaliyetlerini takip etmek için kullanılacak.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla ilgili açıklamasında, NATO'nun ittifakın her santimetrekaresini koruma ve savunma kararlılığını vurgulayarak, "AWACS uçaklarımız, diğer uçakları kilometrelerce öteden tespit edebilir. Bu da uçaklarımızı NATO'nun caydırıcılık ve savunmasında kilit önemdeki kabiliyetler arasına sokuyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra NATO, Avrupa'nın doğusunda varlığını artırdı. Bu amaçla bölgeye ilave savaş uçakları, gözetleme ve keşif uçakları ile tanker uçaklar sevk edildi.

Savaşın başlamasından bu yana NATO'nun AWACS uçakları, Doğu Avrupa ve Baltık bölgesi üzerinde NATO sınırları yakınındaki Rus savaş uçaklarını izlemek için düzenli devriye uçuşları yapıyor.

Almanya'daki Geilenkirchen üssünde konuşlu filodan Romanya'ya gönderilecek AWACS uçakları da NATO hava sahasında birkaç hafta boyunca keşif uçuşları düzenleyecek. Uçaklarla birlikte yaklaşık 180 personel de Romanya'ya konuşlanacak.

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