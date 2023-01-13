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Dünya

Özbekistan'ın nüfusu 1 Ocak itibarıyla 36 milyonu aştı

Özbekistan'ın nüfusu 1 Ocak itibarıyla 36 milyon 24 bin 946'ya yükseldi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 13.01.2023
Özbekistan'ın nüfusu 1 Ocak itibarıyla 36 milyonu aştı

Taşkent

Özbekistan Devlet İstatistik Ajansından yapılan açıklamada, 1 Ocak 2022'de 35 milyon 271 bin 346 olan nüfusun, 1 Ocak 2023 itibarıyla 36 milyon 24 bin 946'ya ulaştığı bildirildi. Böylece ülke nüfusunun 753,6 bin arttığı kaydedildi.

Ülke nüfusunun 18 milyon 335,7 bininin şehirlerde, 17 milyon 689,2 bininin kırsal kesimde yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, nüfusun 18 milyon 128 bin 578’ini erkeklerin ve 17 milyon 896 bin 368’ini kadınların oluşturduğu belirtildi.

Özbekistan, Bağımsız Devletler Topluluğu'nda "en genç ve hızla artan nüfusa sahip ülke" konumunda bulunuyor.​​​​​​​

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