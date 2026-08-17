Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığını bildirdi.

AB, sonbaharda Rusya'ya yaptırımları genişletmeyi planlıyor Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunmayı planladığını bildirdi.

Kallas, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşı ve AB'nin yaptırım politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB yaptırımlarının Rusya'ya şimdiye kadar 1 trilyon avronun üzerinde maliyete yol açtığına işaret eden Kallas, "Sonbaharda Rusya'ya yönelik savaşın başlangıcından bu yana en geniş kapsamlı yaptırım listesini sunacağım." ifadesini kullandı.

Yeni kısıtlayıcı tedbirlerin kabul edilmesi halinde yaptırım uygulanan Rus kişi, şirket ve kuruluşların sayısının üçte bir oranında artacağına dikkati çeken Kallas, savaş bitene kadar Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini belirtti.

Kallas, yeni yaptırım listesinin kapsamı ve hangi kişi veya kuruluşları içereceğine ilişkin detayları ise paylaşmadı.

AB, şimdiye kadar savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik 21 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması kapsayan geniş bir yelpazede kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, Rus bankalarına yönelik işlem kısıtlamaları ve çok sayıda Rus medya kuruluşunun yayın faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında bulunuyor.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemleri nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında yaklaşık 3 bin kişi ve kuruluş bulunuyor.

AB'de Rusya'ya yönelik yaptırımların kabul edilebilmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

