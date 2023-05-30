Dolar
20.40
Euro
21.88
Altın
1,958.27
ETH/USDT
1,900.00
BTC/USDT
27,607.00
BIST 100
4,953.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

NATO, Kosova'ya ilave asker gönderiyor

NATO, son günlerde gerginliğin arttığı Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) takviye asker gönderileceğini duyurdu.

Ömer Tuğrul Çam  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
NATO, Kosova'ya ilave asker gönderiyor Fotoğraf: Erkin Keçi/AA

Brüksel

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilave asker gönderme kararı, son günlerdeki olaylar ve KFOR'un 30 askerinin bu olaylarda yaralanması nedeniyle alındı.

Bu çerçevede Batı Balkanlar için 7 gün içinde konuşlanmaya hazır bekleyen Operasyonel İhtiyat Kuvvetleri harekete geçirildi.

Alay büyüklüğündeki ihtiyat kuvvetleri, İtalya'da bulunuyor ve kriz durumlarında ya da artan tehdit karşısında NATO'nun Müşterek Kuvvet Komutanı'nın emriyle harekete geçiyor.

Buna ilave olarak çok uluslu askerlerden oluşan bir tabura da ihtiyaç halinde KFOR'u desteklemek için konuşlanmaya hazırlık durumunu 14 günden 7 güne indirmesi emri verildi.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanı Amiral Stuard Munsch, konuyla ilgili açıklamasında, Kosova'ya ilave kuvvet gönderilmesinin KFOR'un güvenliği temin etmesi için ihtiyaç duyduğu kabiliyetleri sağlamak üzere ihtiyati tedbir olarak kararlaştırıldığını bildirdi.

Munsch, "Tüm taraflar, Kosova'nın tüm bölgelerinde barışı baltalayacak eylemlerden vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığının Kosova'daki durumu yakından takip ettiği, KFOR ile ihtiyaç duyabileceği kabiliyet ve kuvvetlerin temini için koordinasyonu sürdüreceği kaydedildi.

Kosova'da 30 KFOR askeri yaralanmıştı

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti
e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti tanıtıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması yürütülüyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz
Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

Benzer haberler

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da durum sakin

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da durum sakin

NATO, Kosova'ya ilave asker gönderiyor

İrlanda: Kosova'nın kuzeyindeki şiddet olaylarından ciddi endişe duyuyoruz

Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor

Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor
AB'den Kosova için uyarı: Yeni bir çatışmayı kaldıramayız

AB'den Kosova için uyarı: Yeni bir çatışmayı kaldıramayız
Fransa ve İsviçre Kosova'da KFOR'a yönelik saldırıyı kınadı

Fransa ve İsviçre Kosova'da KFOR'a yönelik saldırıyı kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet