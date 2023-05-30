AB'den Kosova için uyarı: Yeni bir çatışmayı kaldıramayız
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin artmasının ardından üst düzey toplantı yapılması için çalıştığını belirterek, Avrupa'nın yeni bir çatışmayı kaldıramayacağını söyledi.
Brüksel/Belgrad
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile Brüksel'deki görüşmesi öncesinde Kosova'nın kuzeyinde gerginliğin artmasına yol açan olaylar hakkında açıklama yaptı.
AB'nin şiddet içeren tüm eylemleri kınadığını belirten Borrell, NATO'nun Kosova Barış Gücünü (KFOR) desteklediklerini bildirdi.
Borrell, Kosova Başbakanı Albin Kurti bu sabah, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic ile de dün gece telefon görüşmeleri yaptığını ifade ederek, "Her iki tarafa da acilen ve ön koşulsuz şekilde gerginliğin düşürülmesi için gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundum. Her türlü tek taraflı adımdan kaçınılmalı, sükunet yeniden tesis edilmelidir." dedi.
Bunun için ilk aşamada Kosova'nın kuzeyindeki belediyelere Kosova polisinin operasyonlarının durdurulmasını, Sırp protestocuların da geri çekilmesini beklediklerini kaydeden Borrell, şunları söyledi:
"AB tarafların sorumlu davranmasını ve Kosova'nın kuzeyinde vatandaşların güveliğini garanti altına alan bir ortamı sağlayacak kalıcı çözüm bulunması için acilen AB'nin kolaylaştırıcılığındaki diyaloğa dönmelerini, normalleşme yolundaki yeni anlaşmanın uygulanmasının yolunu açmalarını beklemektedir. Bunun için acil bir üst düzey toplantı düzenlemek üzere çalışıyorum. Güvenlik ve savunmadan sorumlu genel sekreter yardımcım Charles Fries'in bu amaçla Kosova'ya gitmesini istedim ve kendisi şu anda Kosova'da."
Borrell, aynı zamanda AB üyelerinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini ve bugün alınabilecek olası tedbirleri görüştüklerini aktardı ve "Avrupa'da yeteri kadar şiddet yaşandı. Yeni bir çatışmayı kaldıramayız. Sözlerimin dinlenmesini ve insanların buna göre davranmasını ümit ediyorum." şeklinde konuştu.
KFOR, Kosova'da yaralanan asker sayısının 30 olduğunu açıkladı
NATO'nun Kosova Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada ise yapılan açıklamada, Zveçan Belediyesi önünde protesto düzenleyen Sırplar ile KFOR birlikleri arasında dün çıkan arbedede yaralanan askerlerden 11'inin İtalyan, 19'unun Macar olduğu bildirildi. Dün yaralı asker sayısı 25 olarak açıklanmıştı.
Askerlerin vücutlarında kırıklar ve patlayıcı maddelerin neden olduğu yanıklar bulunduğu, 3 Macar askerin ateşli silahla yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ateşli silahla yaralanan askerlerin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.
KFOR Misyonu Komutanı Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia, konuyla ilgili açıklamasında, "KFOR Barış Gücü askerleri, taraflar arasında çatışmaları engellemek ve gerginliğin tırmanması riskini asgaride tutmak için Kosovalı Sırplar ile Kosovalı Arnavutların hayatlarına yönelik tehditleri önlemiştir. İki taraf da olanların tüm sorumluluğunu almalı, yanlış söylemlerin arkasına sığınmak yerine gerilimin artmasını önlemelidir." ifadesini kullandı.
KFOR'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin verdiği yetkiye dayanarak Kosova'da güvenli ortamın sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceği vurgulandı.
KFOR, dün Zveçan Belediyesi önündeki protestoda, göstericilerin kontrol altına alınması sırasında 25 askerin yaralandığını açıklamıştı.
Sırbistan'dan uluslararası topluma "Kosova'daki Sırpları korumanın tam zamanı" mesajı
Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya'nın Belgrad Büyükelçileri ve Avrupa Birliği (AB) Sırbistan Delegasyonu Başkanı ile başkent Belgrad'da görüştü.
Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisince yapılan açıklamaya göre Vucic, söz konusu yetkililerle Kosova'nın kuzeyindeki olaylar üzerine konuştu.
Cumhurbaşkanı Vucic, "Uluslararası toplumun bir kısmının, Priştine'nin Sırplara karşı şiddete yol açan ve bölgede kalıcı barış ve istikrara yol açabilecek seçeneklerin azalmasına neden olan tek taraflı hamlelerine müsamaha göstermeye devam ettiğini" savundu.
NATO'nun Kosova Barış Gücü'nün (KFOR) söz konusu bölgede "Sırpları korumadığını" iddia eden Vucic, "Uluslararası toplumun bir kısmının Priştine'nin politikasına sert, açık ve net bir tepki vermesinin ve Sırpları, tüm mekanizmaların gözü önünde yürütülen, giderek artan güçlü baskılardan ve şiddetten korumasının tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.
Vucic, bölgede yaralanan KFOR mensupları için üzüntü duyduğunu dile getirerek, yaralanan Sırp sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi.
Bölgede barışın korunmasının önemine dikkati çeken Vucic, Kosovalı Sırpların güvenliğinin kendileri için en önemli husus olduğunu ve Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Kosova polislerini bölgeden çekmesi gerektiğini ifade etti.
Aleksandar Vucic ayrıca, KFOR yetkilileriyle "barış ve istikrarının korunması inancıyla" görüşmeleri sürdüreceklerini belirtti.
Protestolar düzenleniyor
Son günlerde gerilimin arttığı Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar, yeni Arnavut belediye başkanlarının göreve başlamasını engellemek ve belediye binalarına girmek için Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç'te protestolar düzenliyor.
Kosova Polisinin belediye binalarından çekilmesini ve yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamamasını talep eden Sırplar, dün polis kordonunu aşarak belediye binalarına girmeye çalışmıştı.
Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.
Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik
Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok belediyelerinde polisin görevlendirilmesine karşı çıkan Kosovalı Sırplar ile güvenlik güçleri arasında 26 Mayıs'ta da arbede yaşanmıştı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in orduya "Hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına hareket ettiği belirtilmişti.
Bölgede 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken seçimler, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar tarafından boykot edilmişti. Kosova Merkez Seçim Komisyonu, bölgede kayıtlı 45 bin 95 seçmenden sadece 1567'sinin (yüzde 3,47) oy kullandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.