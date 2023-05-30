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Dünya

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da durum sakin

Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da dün Sırplar ile NATO'nun Kosova'daki barış gücü (KFOR) askerleri arasında yaşanan şiddet olaylarının ardından durum sakinliğini koruyor.

Eren Beksaç  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da durum sakin

Zveçan

Sırplar, gün boyunca belediye binası çevresinde kalabalık halde beklemeye devam etti.

Eski Zveçan Belediye Meclisi Başkanı Srdan Milosavljevic, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların barışçıl bir şekilde protesto gösterisi yaptığını, protestoları sonlandırmak için Kosova polisine ait özel kuvvetlerin belediye binalarından ayrılmasını ve "sahte" olarak nitelendirdiği yeni seçilen Arnavut belediye başkanlarının, belediye binalarına gelmemesini istediklerini aktardı.

Milosavljevic ayrıca, dün bölgede yaşanan gerilimin ardından tutuklanan 2 Sırp'ın serbest bırakılmasını da talep ettiklerini bildirdi.

Milosavljevic, Zveçan halkına çağrıda bulunarak bugünkü protestonun olaysız sona ermesini istedi ve yarın sabah daha büyük bir kalabalık ile tekrar protestolara davet etti.

KFOR ekiplerinin gün boyunca Zveçan belediye binası çevresinde çalışmalar yaparak güvenlik önlemlerini artırdıkları gözlendi.

Protestolar düzenleniyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimlerin kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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