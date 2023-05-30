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Dünya

Fransa'da "Disneyland Paris" çalışanları greve gitti

Fransa'daki eğlence parkı Disneyland Paris çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti.

Esra Taşkın  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Fransa'da "Disneyland Paris" çalışanları greve gitti Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed - AA

Paris

Disneyland Paris çalışanları, ücret artışı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptı.

Yüzlerce çalışan taleplerini duyurmak için parkın içinde gösteri düzenledi.

Ellerinde farklı sendika bayrakları taşıyan çalışanlar, düdük çalarak parkın içinde yürüdü.

Protestocular, parka eğlenmeye gelen ziyaretçileri de selamladı.

1992'de hizmete giren ve Paris'e gelen turistlerin uğrak yerleri arasında yer alan Disneyland, her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.

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