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Dünya

Kosova'da Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmayacak

Kosova'da yarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmayacak.

Zylfije Adem Jakupi,Dzihat Aliju   | 30.07.2020
Kosova'da Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı namazı kılınmayacak Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosovo

Kosova İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Naim Ternava, Kurban Bayramı mesajını paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle Kurban Bayramı namazının yanı sıra önümüzdeki 10 gün ülke genelindeki camilerde vakit namazlarının da kılınmayacağını duyurdu.

Ternava, kamu sağlığının korunması amacıyla böyle bir karar aldıklarını vurgulayarak, vatandaşlardan akraba ve dost ziyaretlerinden kaçınmalarını, bayramı, tokalaşmadan ve sarılmadan kutlamalarını istedi.

Bu yıl kurban bayramını gerektiği gibi karşılayamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Ternava, "Kovid-19 salgını, dünyadaki ve ülkemizdeki normal yaşam tarzını bozdu, bu yüzden bu bayramı ağır salgın durumu altında karşılıyoruz. Bugün, Allah'a bizi etkileyen bu salgının üstesinden en hızlı bir şekilde gelebilmek ve gelecek bayramı geleneksel bir şekilde her zamanki gibi kutlayabilmek için dua ediyoruz." diye konuştu.

Ternava, salgına karşı alınan önlemlere uyulması çağrısında bulunarak, Kovid-19 hastası olan herkese acil şifalar diledi.

Öte yandan, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Şakir Fetahu, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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