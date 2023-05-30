Putin, Moskova’ya yönelik İHA saldırılarını "terör eylemi" olarak nitelendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya bugün yapılan insansız hava araçları (İHA) saldırısının "terör eylemi" olduğunu söyledi.
Moskova
Putin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Moskova'ya yapılan İHA saldırısını değerlendirdi.
Ukrayna’daki karar alma merkezlerine yönelik saldırılar yapabileceklerini söylediklerine işaret eden Putin, “2-3 gün önce vurduğumuz Ukrayna’nın askeri istihbarat merkezi de söz konusu karar alma merkezleri arasında yer alıyor.” dedi.
Putin, Ukrayna yönetiminin buna yanıt olarak farklı bir yol seçtiğine dikkati çekerek, “Rusya'yı ve Rus vatandaşlarını sindirmeye çalışma ve sivil binalara saldırma yolunu seçtiler. Bu da elbette bunun 'terör eylemi' olduğuna yönelik açık bir işarettir.” ifadesini kullandı.
Moskova’daki hava savunma sisteminin, saldırıya karşı başarılı şekilde çalıştığını aktaran Putin, “Yine de üzerine çalışılması gereken konular var. Başkentin hava savunmasını güçlendirmek için yapılması gerekenler genel olarak net ve biz de yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu.
Putin, Ukrayna'yı Rusya'yı kışkırtmakla suçladı
Putin, Rusya’yı “kışkırtmaya çalışmanın” endişe verici olduğunun altını çizerek, “Görünüşe göre buna güveniyorlar ve bizi benzer eylemleri yapmaya kışkırtıyorlar. Bu konuda ne yapacağımızı göreceğiz.” şeklinde konuştu.
Ukrayna yönetiminin süreci tehlikeli bir noktaya götürdüğüne işaret eden Putin, “Ukrayna'daki sivil halka karşı başlatılan topyekun terör nedeniyle şu anda konuşamayan Ukrayna vatandaşlarının, ülkelerindeki mevcut yönetimin neyi zorlamaya çalıştığını bilmeleri ve diğer tehditleri de anlamaları gerekiyor.” açıklaması yaptı.
Söz konusu “diğer tehditlere” ilişkin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki duruma dikkati çeken Putin, “Örneğin; Zaporijya Nükleer Santrali’nin çalışmalarını engellemek veya nükleer sanayiyle bağlantılı bazı 'kirli’ araçları kullanmak gibi tehditler var, akıllarında ne tür fikirler olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna yönetiminin terör saldırılarına karşı önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Ukrayna'nın Moskova bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda, 8 uçak tipi İHA'nın kullanıldığına ve bunların Rus hava savunma sistemlerince vurulduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu sabah başkent Moskova ve Moskova bölgesine yönelik terör saldırıları düzenleme girişimlerini şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.
Söz konusu saldırıların, Ukrayna yönetimi tarafından planlandığı ve gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Askeri açıdan herhangi bir anlamı olmayan saldırılar, panik yaratma amacıyla yalnızca sivillere yönelik yapılıyor. Batı'nın desteği, Ukrayna yönetimini terör eylemleri, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve savaş suçları dahil pervasızca suç içeren eylemlere itiyor. NATO yetkililerinin, Kiev yönetiminin Rus topraklarına saldırmayacağına dair verdiği sözleri ikiyüzlüdür. Rus tarafı, Kiev rejiminin terör saldırılarına karşı en sert önlemleri alma hakkını kendisinde saklı tutar."
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Moskova bölgesindeki İHA saldırıları sonucu bazı binaların hasar gördüğü, ölü ve yaralıların olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığının da ceza kanunu gereği Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ı arananlar listesine dahil ettiği bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.