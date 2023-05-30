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Dünya

DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda 850 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
DSÖ, Sudan'daki çatışmalarda 850 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Cenevre

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Direktörü Eddie Rowe, çevrim içi katıldığı toplantıda, çatışmaların devam ettiği Hartum'a ilk gıda yardımının 27 Mayıs'ta başladığını bildirdi.

Rowe, "Çatışmaların tarafı olan Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrol ettiği bölgelerdeki 15 bin Sudanlıya yardım ulaştırıldı. Güvenlik durumuna bağlı olarak daha fazla gıda yardımı öngörülmüştü. WFP, Hartum'da 500 bin kişiye ulaşmayı planladı. Geçen hafta Port Sudan'da yerinden edilmiş 4 bin kişiye gıda dağıtımı başladı. WFP, Sudan'daki desteğini hızla artırarak ülke genelindeki 725 bin civarında kişiye acil gıda ve beslenme yardımı ulaştırdı." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'daki 13,6 milyon çocuğun "hayat kurtaran desteğe" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sudan'daki çatışmalarda, yüzlerce çocuğun öldürüldüğünü ve binlercesinin sakat kaldığını vurgulayan Elder, çatışmanın taraflarına "çocukları korumaları yönünde" çağrıda bulundu.

Elder, UNICEF'in Sudan'daki 10 milyon çocuğa destek olmak için 838 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattığını hatırlatarak, şimdiye kadar bu tutarın yüzde 5'inin toplandığını dile getirdi.

Sudan'da 45 sağlık merkezine saldırı oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, DSÖ'nün Sudan'daki sağlık merkezlerine yönelik 45 saldırıyı doğruladığını belirtirken, bu saldırıların neticesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 18 kişinin yaralandığını ifade etti.

Jasarevic, "Sudan Federal Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin öldüğü ve 5 bin 500 kişinin yaralandığı bilgisini verdi." dedi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yılda tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

HDK, 2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturuldu. 2013'te Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatına bağlanan ardından giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

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