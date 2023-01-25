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Dünya

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç'te 31 Mayıs'ta yapılacak gayriresmi toplantıda bir araya gelecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 25.01.2023
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı Norveç'te yapılacak

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamada, Norveç'in ev sahipliği yapmayı teklif ettiği toplantının, 31 Mayıs-1 Haziran'da başkent Oslo'da yapılacağı bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Norveç'in teklifi için müteşekkirim. NATO dışişleri bakanlarıyla memleketimde buluşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna'daki savaşın değiştirdiği güvenlik durumunu ve Ukrayna'ya desteğin ele alınacağını belirtti.

Toplantı, aynı zamanda Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlık niteliği taşıyor.

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