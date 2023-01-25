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Dünya

Bosna Hersek'te yeni hükümet 115 günün ardından kuruldu

Bosna Hersek'te yeni hükümet, 2 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin üzerinden 115 gün geçtikten sonra kuruldu.

Ahmet Nurduhan, Lejla Biogradlija   | 25.01.2023
Bosna Hersek'te yeni hükümet 115 günün ardından kuruldu Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna

Bosna Hersek Temsilciler Meclisinin bugün düzenlenen acil oturumunda, Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ) Borjana Kristo'nun 28 Aralık'ta Bosna Hersek Bakanlar Konseyinin yeni başkanı seçilmesinin ardından ikinci somut adım atılarak hükümet kuruldu.

Bakanlar kurulunun onaylanması için gerekli oy sayısının 22 olduğu oturumda, 23 milletvekili Kristo'nun kabinesi lehinde oy kullanırken, 19 milletvekili karşıt oy kullandı.

Yeni hükümet şu isimlerden oluştu:

Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinden (SNSD) Zoran Tegeltija Maliye ve Hazine Bakanı, Halk ve Adalet Partili (NİP) Elvedin Konakovic Dışişleri Bakanı, Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partili (SDPBIH) Zukan Helez Savunma Bakanı, Demokratik Halk Birliğinden (DNS) Nened Nesic Güvenlik Bakanı, SNSD'li Stasa Kosarac Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı, Bizim Partiden Edin Forto Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı, HDZ'li Davor Bunoza Adalet Bakanı, HDZ'li Dubrovka Bosnjak Sivil İşler Bakanı, Yeşil Bosna Hersekli Sevlid Hurtic İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı.

Yeni hükümette bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in oğlu Bakir İzetbegoviç'in genel başkanlığını yaptığı, Boşnakların en büyük partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) yer almaması dikkati çekti.

Ülkede 2018'de yapılan seçimlerde hükümet 14 ay sonra kurulabilmişti.

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