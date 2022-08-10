Dolar
17.86
Euro
18.45
Altın
1,797.55
ETH/USDT
1,822.60
BTC/USDT
23,839.00
BIST 100
2,829.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turu rövanşında, perşembe günü Arabam.com Konyaspor’la karşılaşacak Vaduz Futbol Takımı’nın futbolcusu Tunahan Çiçek, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.

Mesut Zeyrek   | 10.08.2022
Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

Köln

Almanya'nın Münih Havalimanı'nda bugün yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi.

Sendikanın çağrısı üzerine yer hizmetleri veren çalışanlar, sabah 10.00'dan akşam 15.00'e kadar iş bıraktı.

Grevin "uyarı" niteliğinde olduğunu açıklayan sendika, greve katılımın yüksek olduğunu duyurdu.

Münih Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün gerçekleşmesi planlanan 36 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Sendika, havalimanında bagaj, yük taşımacılığı ve ulaşım hizmetleri sunan işçilerin maaşlarına yüzde 10'un üzerinde zam talep ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: (Rusya-Ukrayna) Savaş beklenenden uzun sürerse, gerginlikler Batı Balkanlara da inebilir
Bu yılın ilk Basın Kartı Komisyonu toplantısı yapıldı
Türkiye'nin Slovenya ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Slovenya ile dayanışmamızın her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet