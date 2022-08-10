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Dünya

Sadr, Irak yargısından Meclisin feshedilmesini istedi

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ülke yargısından en geç gelecek hafta sonuna kadar Meclisin feshedilmesini istedi.

Ali Makram Ghareeb   | 10.08.2022
Sadr, Irak yargısından Meclisin feshedilmesini istedi

BAĞDAT

Sadr, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Sadr, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı ve ülke yargısına Meclisin en geç gelecek hafta sonuna kadar feshedilmesi çağrısında bulundu.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, yargıyı Cumhurbaşkanı'na "daha sonra ilan edecekleri bazı koşullar çerçevesinde" yapılacak erken seçim için bir tarih belirleme görevi vermeye çağırdı.

Sadr ayrıca destekçilerinin eylemlerine devam edeceğini aktardı.

Sadr yanlıları, Meclis binasını basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

Sadr, 3 Ağustos'taki televizyon konuşmasında, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, Meclisin feshedilmesi ve erken seçim çağrısında bulunmuştu.

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