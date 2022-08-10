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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü

Ukrayna'nın Dniptopetrovsk bölgesindeki Marganets şehrine Rus güçlerince düzenlenen füze ve topçu saldırılarında 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Davit Kachkachishvili   | 10.08.2022
Ukrayna'nın Marganets şehrine düzenlenen saldırılarda 10'dan fazla kişi öldü

Dnipropetrovs ka Oblast

Marganets Belediye Başkanlığı Sekreteri Anatoli Derkaç, AA muhabirine, şehre saldırıların sabaha karşı başladığını söyledi.

"Füze ve topçu saldırıları sonucu 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 11'den fazla insan ise yaralandı." diyen Derkaç, saldırıların sivillerin yaşadığı yerlere düzenlendiğini ifade etti.

Derkaç, şehrin daha önce de Rus güçleri tarafından bombalandığını, Marganets'in Rusya'nın ilk bombaladığı şehirlerden biri olduğunu aktardı.

Bu arada, şehre düzenlenen saldırılar sonucu bir okul binası, konutlar, sanatevi ve bazı altyapıların hasar aldığı görüldü.

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