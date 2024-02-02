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Dünya

Almanya'da ulaşım sektöründe uyarı grevleri devam ediyor

Almanya'da dün havalimanlarındakilerin ardından bugün de birçok eyalette tramvay ve otobüs gibi şehir içi ulaşım sektöründe çalışanlar uyarı grevine başladı.

Mesut Zeyrek  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Almanya'da ulaşım sektöründe uyarı grevleri devam ediyor Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Birleşik Hizmet Sektörü Sendikasının (ver.di) ülke çapında yaptığı grev çağrısına uyan çalışanların birçok eyalette olduğu gibi ülkenin en büyük eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da (KRV) cuma sabaha karşı yerel saatle 03.00'te başladıkları uyarı grevi cumartesi 03.00'e kadar devam edecek.

KRV eyaletinin en büyük şehri olan Köln'de grev nedeniyle şehir içinde tramvay ve otobüs seferleri yapılamazken, her gün binlerce kişinin yolculuk ettiği duraklar boş kaldı.

Toplu taşıma araçlarının çalışmaması nedeniyle okul ve işlerine gitmek isteyenler özel araçlarını kullandığı için diğer büyük şehirlerde olduğu gibi Köln'deki şehir içi trafikte de yoğunluk nedeniyle aksamalar yaşandı.

Uyarı grevi nedeniyle Köln'ün yanı sıra Düsseldorf, Bonn ve Leverkusen gibi şehirlerde de şehir içi toplu ulaşım yapılmıyor.

Çalışanların talepleri

Sendikanın temel talepleri arasında ücretlerde kesinti yapılmadan haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, izin günlerinin artırılması, vardiyalı ve gece çalışanlar için dinlenme sürelerinin uzatılması gibi çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alırken; Brandenburg, Saarland, Saksonya-Anhlat ve Thüringen eyaletlerindeki çalışanlar çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra ücretlerin artırılmasını da istiyor.

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