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Dünya

Almanya'da doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevi düzenledi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki üniversite hastanelerinde görev yapan doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevine katılarak Stuttgart'ta gösteri yaptı.

Mesut Zeyrek  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Almanya'da doktorlar çalışma koşullarını protesto için uyarı grevi düzenledi

Köln

Sendikanın çağrısı üzerine Heidelberg, Freiburg, Tübingen ve Ulm'daki üniversite hastanelerinde çalışan yaklaşık 1000 doktor iş bıraktı.

Stuttgart'ta önce yürüyüş yapan doktorlar, ardından miting düzenledi.

Mitinge katılan doktorlar, fazla mesai ile gece nöbeti için daha fazla para ve daha yüksek ikramiye istedi.

Maliye Bakanlığı önüne sembolik hastane yatağı yerleştiren doktorlar, kliniklere "finansal destek" talebinde de bulundu.

Sendika, toplu pazarlık yapılan dört tur müzakerenin sonuçsuz kalması nedeniyle uyarı grevi çağrısında bulunmuştu.

Acil bakım servislerinin grevden etkilenmeyeceğini açıklayan sendikanın uyarı grevi çağrısı nedeniyle gelecek günlerde acil olmayan ameliyatların erteleneceği ve randevu verme sürelerinin uzatılacağı belirtildi.

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