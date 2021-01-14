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Dünya, Koronavirüs

Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 21 Ocak'a uzatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin süresinin 21 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Dmitri Chirciu   | 14.01.2021
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 21 Ocak'a uzatıldı

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, yeni yıl bayramının vakaların artmasını durdurduğunu belirterek, "Bayram tatilinde toplu ulaşımda yolcu sayısının azalması, salgının yayılmasını engelledi." dedi.

Hastaneye kaldırılan Kovid-19 hasta sayısının düşmediğine dikkati çeken Sobyanin, bu nedenle Moskova'da 15 Ocak'a kadar alınan tedbirlerin süresinin 21 Ocak'a kadar uzatılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Buna göre, eğlence mekanları, restoran, bar ve kafeler 23.00-06.00 saatlerinde kapalı kalacak, halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devam edecek.

Kentteki üniversite, yüksekokullar ve spor okullarında uzaktan eğitim uygulaması sürdürülürken, yaşlı ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar ise evde kalacak.

Moskova’daki firmalar, personelinin yüzde 30'unu uzaktan çalıştırmaya devam edecek.

Okulların salgına karşı belirlenen kurallara uyması şartıyla 18 Ocak'ta açılacağı belirtildi.

Toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 24 bin 763 artarak 3 milyon 495 bin 816'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 570 artışla 63 bin 940'a çıktı.

Ülkede, son 24 saatte 27 bin 956 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 2 milyon 882 bin 44'e ulaştı.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart 2020'de kayıtlara geçmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısı, 635 kişinin ölmesiyle de "en yüksek" günlük can kaybı sayısı kaydedilmişti.

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