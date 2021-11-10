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Dünya

Ukrayna: Sınırlarımızdaki güvenlik durumuna ilişkin ABD ile görüş ayrılığımız yok

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin sınırlarındaki güvenlik durumunun değerlendirmesinde ABD ile farklılık olmadığını, iki ülkenin duruma ilişkin farklı terminoloji kullandığını söyledi.

Talha Yavuz   | 10.11.2021
Ukrayna: Sınırlarımızdaki güvenlik durumuna ilişkin ABD ile görüş ayrılığımız yok

Kiev

Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un haberine göre, Kuleba, çalışma ziyareti için bulunduğu ABD'de değerlendirmelerde bulundu.

Kuleba, ülkesinin sınırlarındaki güvenlik durumunun değerlendirmesinde Ukrayna ve ABD arasında farklılık olmadığını belirterek, duruma ilişkin farklı terminoloji kullandıklarını aktardı.

Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığına dikkati çeken Kuleba, ancak bu durumun bahardan kalma Rus birliklerine ait altyapının büyük kısmının yerinde kaldığı ve her an aktif duruma geçebileceği gerçeğini ortadan kaldırmadığı belirtti.

Kuleba, ülkesinin dengeli pozisyonunu koruduğunu ve Rusya tarafından bir saldırının başlatılmasını meşrulaştırabilecek herhangi bir şey yapmayacağını vurguladı.

ABD medyasında Rusya'nın Ukrayna sınırında tekrar askeri yığınak yaptığı iddia edilmiş, Ukrayna İstihbaratı bölgedeki Rus birliklerinde ek bir artış gözlenmediğini ifade etmişti.

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