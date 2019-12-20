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Dünya

Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Dmitri Chirciu   | 20.12.2019
Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı

Moskova

Rus Ria haber ajansına göre, Moskova'daki 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı.

Çertanskiy, Lublinskiy, Horeoşevskiy, Koptevskiy, Timiryazevskiy, Golovinskiy, Nikulinskiy ve Çeremuşinskiy mahkemelerine yönelik yapılan ihbarların ardından mahkeme binalarında bulunan çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.

Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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