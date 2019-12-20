Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Moskova
Rus Ria haber ajansına göre, Moskova'daki 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı.
Çertanskiy, Lublinskiy, Horeoşevskiy, Koptevskiy, Timiryazevskiy, Golovinskiy, Nikulinskiy ve Çeremuşinskiy mahkemelerine yönelik yapılan ihbarların ardından mahkeme binalarında bulunan çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.
Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.