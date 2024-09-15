Moskova’da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi sona erdi
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Medya Zirvesi sona erdi.
Moskova
Moskova'daki Uluslararası Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen zirveye, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov, TASS Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman ve 40'ı aşkın ülkeden medya kuruluş yöneticileri, gazeteciler ve uzmanlar katıldı.
Zirvede, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da yer aldı.
İki gün süren zirvede, sonuç bildirisi kabul edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.