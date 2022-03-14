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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin Sözcüsü Peskov: (Ukrayna) Tüm planlar, onaylanmış sürede tamamlanacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’daki savaşın sona erme tarihine ilişkin bilgi veremeyeceğini belirterek “Tüm planlar, daha önce onaylanmış sürede tamamlanacak.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 14.03.2022
Kremlin Sözcüsü Peskov: (Ukrayna) Tüm planlar, onaylanmış sürede tamamlanacak

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’daki kalabalık şehirlere doğrudan saldırılmaması talimatı verdiğini söyledi.

Ukrayna’daki “silahlı milliyetçi unsurların”, yerleşim yerlerinde konuşlandıklarını anlatan Peskov, “Kiev dahil, kalabalık nüfuslu bölgelere yönelik askeri operasyon ağır sivil kayıplara yol açacaktır. Dolayısıyla operasyon planları bu şartlar göz önünde bulundurularak yapıldı.” diye konuştu.

Peskov, Ukrayna’daki savaşın bitiş tarihine yönelik bir soruyu yanıtlayarak “Şimdilik denecek bir şey yok. Rus ordusu, yüksek hassasiyetli silahlarla yalnızca askeri altyapı tesislerine saldırıyor. Tüm planlar, daha önce onaylanmış sürede tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

Çin’den yardım talebi iddiaları

Rusya’nın Ukrayna konusunda Çin’den yardım istediğine yönelik iddiaları yalanlayan Peskov, “Hayır istemedik. Bu farklı gazetelerde çıktı ve gazeteler çok fazla şey yazıyor, onları ana bilgi kaynağı olarak değerlendirmemek lazım.” dedi.

Ukrayna’da bazı büyük yerleşim yerlerinde tümüyle kontrolü ele alabileceklerine işaret eden Peskov, “Rusya Savunma Bakanlığı, sivil nüfusun güvenliğini sağlamak için, tahliyeler için kullanılan alanlar dışında büyük yerleşim yerlerinin kontrolünün tümüyle ele geçirilmesi olasılığını dışlamamaktadır.” yorumunda bulundu.

Peskov, Batılı ülkelerin yaptırımlarından ötürü Rus ekonomisinin etkilendiğini ancak söz konusu etkinin en aza indirileceğine inandıklarını söyledi.

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