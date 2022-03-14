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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya, Tacikistan’daki askeri üssünde eğitim tatbikatına başladı

Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, askeri üsse bağlı "Harbi Maydan" poligonunda başlayan tatbikata 1000'den fazla asker ile aralarında helikopterlerin de bulunduğu 300’e yakın askeri araç katılıyor.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 14.03.2022
Rusya, Tacikistan’daki askeri üssünde eğitim tatbikatına başladı

Taşkent

Üç aşamada gerçekleştirilecek tatbikatın ilk etabında askerler yasa dışı silahlı grupları tespit ederek yok etme operasyonu üzerinde çalışacak. Tatbikat kapsamında ayrıca, sabotaj ve keşif gruplarının saldırılarını püskürtme ve düşmana karşı çatışma becerileri geliştirilecek.

18 Mart’a kadar devam edecek tatbikatın son aşamasında askerlerin muharebe ve savunma manevraları ile taktik eylem, keşif ve saldırı becerileri gözden geçirilecek.

Rusya'nın 7 binden fazla askerinin görev yaptığı Tacikistan'ın Duşanbe ve Bohtar şehirlerinde konuşlanan askeri üs, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca 2042'ye kadar faaliyet gösterecek.​​​​​​​

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