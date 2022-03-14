Dolar
14.78
Euro
16.22
Altın
1,954.13
ETH/USDT
2,527.60
BTC/USDT
38,719.00
BIST 100
2,088.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi

Uluslararası Para Fonu, Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay   | 14.03.2022
IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi

Washington

Uluslararası Para Fonu (IMF), Rusya'nın saldırıları sonucu bu yıl Ukrayna ekonomisinin yüzde 10 daralmasının beklendiğini ve "derin" bir resesyon yaşayacağını bildirdi.

IMF, 1,4 milyar dolarlık acil durum finansmanının onayı öncesi Ukrayna ekonomisine ilişkin hazırlanan raporu yayımladı.

Raporda, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'da iç talebin keskin bir şekilde daralmasının beklendiğine dikkat çekildi.x

Ukrayna ekonomisinin bu yıl "derin" bir resesyon yaşayacağı belirtilen raporda, ülke ekonomisinin 2022'de yüzde 10 küçüleceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda, devam eden çatışmanın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde geniş bir yıkıma neden olduğu ve görünümü hızla kötüleştirdiği belirtilerek, artan fiziksel sermaye stoku kaybının ve kitlesel göçün, üretimde önemli ölçüde daralmaya, ticaret akışlarında bir çöküşe, vergi toplama kapasitesinin daha fazla azalmasına, mali ve dış pozisyonlarda daha büyük bir bozulmaya neden olabileceği aktarıldı.

IMF'nin raporunda, Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen gibi savaş halindeki diğer ülkelerden gelen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine dayanılarak Ukrayna'da ekonomik üretimin yüzde 25 ila yüzde 35 oranında daralabileceği kaydedildi.

Ukrayna'nın 4,8 milyar dolarlık dış finansman açığına sahip olduğuna işaret edilen raporda, ülkenin finansman ihtiyaçlarının artmasının beklendiği ifade edildi.

Raporda, Ukrayna'nın kamu borcunun GSYH'ye oranının 2022'de geçen yıla kıyasla 10 puan artarak yüzde 60'a yükselmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Ukrayna'nın büyük bir insani ve ekonomik şokla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, aşağı yönlü risklerin fazlasıyla yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, ülkede ödeme sisteminin çalışır, bankaların açık ve çoğunlukla likit durumda olduğu ancak nakit dağılımının bozulduğu aktarıldı.

Yetkililerin piyasaları ve ekonomiyi istikrara kavuşturmak için uygun acil durum önlemleri uyguladığına işaret edilen raporda, mevcut koşullarda uygun bir para politikasını uygulamanın çok zorlu olduğu kaydedildi.

IMF Yönetim Kurulu, 9 Mart'ta Ukrayna'ya yönelik 1,4 milyar tutarında acil durum finansman desteğini onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli
Rusya’nın başkenti Moskova’da maske zorunluluğu sona eriyor
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'da bulunan yabancı paralı savaşçılara saldırılar düzenleyeceğiz

Rusya: Ukrayna'da bulunan yabancı paralı savaşçılara saldırılar düzenleyeceğiz

Pentagon: Çin Rusya’ya silah desteği verirse bunun sonuçları olacak

Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler video konferans yoluyla sürüyor

IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi

IMF'den Ukrayna ekonomisi için 'derin resesyon' beklentisi
Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Rusya Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmeli

Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Rusya Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmeli
Fransa’da Ukrayna yanlıları, Putin’in eski damadının malikanesini bastı

Fransa’da Ukrayna yanlıları, Putin’in eski damadının malikanesini bastı