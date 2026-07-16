Midilli Adası'nda ormanlık alanda yangın çıktı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Midilli Adası'nın İlia Profiti bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale başlattı.

Öte yandan, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, bugün Sakız, İpsara, Sisam, Ahikerya ve Girit adalarında yangın riskinin yüksek olduğu ifade edildi.

Yunanistan, haftalardır ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor.

Yaz başından bu yana 3 kişi yangınlarda hayatını kaybetti.