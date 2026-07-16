Kremlin: Ukrayna'yla ilgili müzakerelerin Türkiye'nin arabuluculuğunda başlatılmasına açığız Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin, Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlatılmasına açık olduklarını belirterek, "Bu konuda Türk tarafına minnettarız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'nın Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri organize etmeye devam edeceğini ve meselenin çözümüne yönelik diplomasisini sürdüreceğini açıkladı. Kremlin, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna konusunda müzakerelerin yeniden başlaması olasılığını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Peskov, şöyle konuştu:

“Türk dostlarımızın, Ukrayna ile ilgili durumun barışçıl çözümüne yönelik girişimleri sürdürme konusunda hazır olduğunu biliyoruz. Bu konuda Türk tarafına minnettarız. Şu anda müzakere sürecinin yeniden başlatılması için kısa vadede beklenti yok. Böyle bir beklenti kaydetmedik. Ancak Rus tarafı bu yola açık.”

Ukrayna hükümetinde yapılan değişiklikleri değerlendiren Peskov, "Bizim için bu değişikliklerin önemi yok. Önemli olan, meselenin çözümü ve çıkarlarımızın sağlanmasıdır." dedi.

Peskov, Ukrayna Savunma Bakanı'nın değişmesi ihtimaline ilişkin ise "Kimin savunma bakanı olacağının hiçbir önemi yok. Kiev yönetiminde sorumluluk üstlenecek, gerekli kararlar alacak, barışçıl çözümü ve özel askeri operasyonun sonlandırılmasını sağlayacak birinin olması önemli." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu ve Ukrayna meselelerinin birbirine benzemediğine işaret eden Peskov, "Her meselenin yapısı oldukça karmaşık. Birçok meseleyi anlaşmayla çözmek pek mümkün değil. Bu, çok uzun, karmaşık ve kapsamlı bir süreç. Bu süreç, çözüme yardımcı olabilecek tek şey." diye konuştu.