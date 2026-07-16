İtalya'da Meloni hükümetinin hazırladığı seçim yasası reformu parlamentodan ilk onayı aldı

Ülkede bir süredir gündemde olan ve tercihli oy kullanma imkanı tanımayı öngören maddesinin 14 Temmuz'daki oylamada reddedilmesiyle Meloni hükümetinde sarsıntılara yol açan tartışmalı seçim yasası reformunun bütünü, Temsilciler Meclisinde görüşülerek oylandı.

400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada, 152 "Hayır" oyuna karşılık, 217 "Evet" oyuyla seçim yasası reformu onay aldı.

Böylece çift meclisli yasama sürecinde ilk aşamayı geçen seçim sistemini değiştirecek reform, nihai onay için parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.

Bu arada, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda reform üzerindeki görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet vekilleri arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

Muhalefet milletvekilleri Genel Kurulda, Meloni hükümetinin, 2 gün önce seçim reformu içinde yer alan tercihli oy kullanma imkanı tanınması teklifinin reddedildiği oylamada, meclisteki çoğunluğunu koruyamadığına atıfta bulunarak, "Meloni başarısız oldun", "Meloni evine", "İstifa" yazılı dövizler açtı.

İktidarı oluşturan sağ partilerin milletvekilleri ise oylama sonucunda reformun, meclisten onay almasını kutladı.

Yeni seçim sistemi ne öngörüyor?

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı yeni seçim sistemi getirecek olan reformun en çok öne çıkan özelliği ise oyların en az yüzde 42'sini kazanan ittifaka, Temsilciler Meclisi’nde 70 milletvekili, Senato'da da 35 senatör ile parlamentoda yüzde 55'lik bir çoğunluk kazandırmayı öngörüyor olması.

Başbakan Meloni ve koalisyon ortaklarına göre, yeni seçim yasası sayesinde hükümetlerin 5 yıl görev yapmasını, dolayısıyla daha istikrarlı yönetimler getirmesini, seçimlerden sonraki uzun koalisyon oluşturma müzakerelerinin azaltılmasını ve seçimi kim kazanırsa onun parlamentoda rahat bir çoğunlukla yönetime gelmesini sağlayacak.

Muhalefetteki sol partiler ise yeni seçim yasasında öngörülen bu düzenin, oy ve sandalye dengesini bozacağı ve parlamentoda temsil ilkesini zayıflatacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Muhalefet partileri, Meloni hükümetinin, seçim yasasını değiştirerek, gelecek yıl yapılacak seçimde iktidarda kalma şansını arttırmaya çalıştığını savunuyor.

Ülkedeki son kamuoyu yoklamalarında, Başbakan Meloni'nin partisi İtalya'nın Kardeşleri (FdI), parti düzeyinde birinci sırada yer alsa da halihazırdaki hükümetteki koalisyon ortaklarındaki oy kaybı ve muhalefetteki sol partilerin de oylarındaki yukarıya yönlü hafif ivmelenme sebebiyle 2027 seçimlerinde daha parçalı bir parlamento tablosunun ortaya çıkabileceğine dair yorumlar yapılıyor.