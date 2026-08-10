TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl TEKNOFEST, Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı, kendi rekorunu kırdı. Tam 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu." dedi.

Selçuk Bayraktar: 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl TEKNOFEST, Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı, kendi rekorunu kırdı. Tam 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu." dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında dün Şırnak Şehir Stadı'nda başlayan "Dron Şampiyonası"nın 1. etabına katılan sporcu çocukların daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile kente geldi.

Şampiyonanın yapıldığı stada geçen Bayraktar, beraberindekilerle stadın dışında kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına ait stantları gezdi.

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Bayraktar, daha sonra stada giriş yaparak yarışmaya katılan sporcularla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Selçuk Bayraktar, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve protokol üyeleri, Anadolu Ajansı Spor Kulübü adına yarışan Emrullah Yılmaz'ı da ziyaret etti.

Bayraktar, programda yaptığı konuşmada, çocukları selamlayarak, onları "medeniyetin güneş yüzlü çocukları", "geleceğin mimarları" ve "TEKNOFEST kuşağı" olarak nitelendirdi.

[1/19] TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında dün Şırnak Şehir Stadı'nda başlayan "Dron Şampiyonası”na katıldı. [2/19] Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile kente geldi. Selçuk Bayraktar, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve protokol üyeleri, yarışları izledi. [3/19] [4/19] [5/19] [6/19] [7/19] [8/19] [9/19] [10/19] [11/19] [12/19] [13/19] [14/19] [15/19] [16/19] [17/19] [18/19] [19/19] × [1/19] TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında dün Şırnak Şehir Stadı'nda başlayan "Dron Şampiyonası”na katıldı. [2/19] Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile kente geldi. Selçuk Bayraktar, AA Genel Müdürü Serdar Karagöz ve protokol üyeleri, yarışları izledi. [3/19] [4/19] [5/19] [6/19] [7/19] [8/19] [9/19] [10/19] [11/19] [12/19] [13/19] [14/19] [15/19] [16/19] [17/19] [18/19] [19/19]

Şırnak'ın kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Bayraktar, "2006'da ülkemizin ilk insansız hava aracı olan, göklerdeki bağımsızlığına attığımız ilk adım olan Bayraktar Mini İHA geliştirme çalışmaları büyük oranda Şırnak ilimizde, adeta benim için de ikinci şehrim olan hemşehrisi olduğum Şırnak'ta gerçekleşti. Tabii Dicle'nin o inanılmaz güzelliği, Şırnak'ın coğrafyası, Gabar'da, Seslice, bütün bu bölgenin doğal güzellikleri maalesef o dönemde küresel emperyalizmin beslediği terör nedeniyle gölgede kalıyordu. Bugün Allah'a şükür terörün de temizlenmesiyle Rabb'imize hamdolsun ki bütün bu güzellikler tekrardan adeta benim için 20 sene sonra gözümde yeniden canlandı ve bambaşka bir hüviyete kavuştu." diye konuştu.

Fotoğraf : Bestami Bodruk/AA

TEKNOFEST'in geleceğin umudu gençlerin projelerini, hayallerini, fikirlerini gerçekleştirdiği bir platform olduğunu belirten Bayraktar, bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu'nun ilk ayağının Şırnak'ta başladığını, TEKNOFEST Dron Şampiyonası'nın ilk startının muazzam bir coşkuyla verildiğini söyledi.

Bayraktar, şöyle konuştu:

"Şırnak, Türkiye'nin tam bağımsız teknoloji mücadelesinde önemli ilkleri başardı. 18 bine yakın genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu ve Şırnak, Türkiye genelinde başvurularda ilk 10 il arasına girdi ve 22 yarı finalist takımı çıkartarak da kendi nüfusuna göre büyük bir başarıya imza attı. Şırnak'ı yürekten tebrik ediyorum."

TEKNOFEST Güneydoğu'nun Şanlıurfa merkezli olarak 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenleneceğini dile getiren Bayraktar, öncesinde "TEKNOFEST Mavi Vatan" adını verdikleri, Gölcük Tersanesi'nde 20-23 Ağustos'ta gerçekleşecek muazzam bir etkinliklerinin olacağını ifade etti.

Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının eserleri ile ilk uçak gemisi, ilk defa dünya tarihinde insansız uçaklara ve Bayraktar TB3'e ev sahipliği yapmış TCG Anadolu, milli fırkateyn TCG İstanbul, ata yadigarı TCG Savarona gibi milli teknolojinin sergileneceğini, Kızılelma, Akıncı ve Bayraktar TB3'ün TEKNOFEST Mavi Vatan'ı şenlendireceğini kaydetti.

Bu etkinliğe tüm Türkiye, bölge ve özellikle Şırnak'taki gençleri davet ettiğini belirten Bayraktar, kayıtların NSosyal üzerinden yapılabileceğini dile getirdi.

Şanlıurfa merkezli TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında neredeyse bölgedeki tüm illerde etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Adeta teknoloji iklimi Güneydoğu'dan esecek. Dünyada medeniyet tarihinin başlangıcı nasıl ki bu topraklardan olduysa teknoloji rüzgarı da yine bu mümbit, bu bereketli topraklardan canlanacak. Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Mardin ve Adıyaman nice teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak. 54 farklı alandan teknoloji yarışmaları olacak ve 81 ilimizden 97 ülkeden başvuran yarışmacılar bu son etaplarında final kısmında yarışmış olacak."

Fotoğraf : Bestami Bodruk/AA

Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yıl TEKNOFEST, Güneydoğu ile birlikte bir rekor daha kırdı, kendi rekorunu kırdı. Tam 1 milyon 600 bin yarışmacı ve 730 bin takım TEKNOFEST yarışmalarına başvurdu. Tüm TEKNOFEST kuşağını yürekten tebrik ediyorum. Tabii 100 milyon liranın üzerinde maddi destek ve aynı zamanda 75 milyon liranın üzerinde ödül olacak bu yarışmacılarımıza, finalist olup şampiyon olanlara. Bu yıl tabii yeni yarışmalarımız da var. Teknolojinin her alanında, insansız su altı sistemlerinden, tarım teknolojilerindeki toprağımızı en bereketli şekilde kullanmak için ileri robotik teknolojilerine kadar, bunun yanında hareketli uydu sistemlerinden, uydu terminali yarışmalarından, 5G, yapay zeka yarışmalarına kadar teknolojinin her alanını kuşatan yeni yarışmalarla TEKNOFEST yolculuğuna devam ediyor."

Şırnak'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şırnak ikinci evim gibi sevdiğim topraklar. Özellikle bizim milli insansız hava araçları mücadelemizde, o teknolojinin gelişmesinde çok önemli bir merkez. İlk defa Mini İHA Bayraktar buralarda geliştirildi. Aynı zamanda insansız helikopterimiz de ilk denemelerini, ilk çalışmalarını buralarda yaptı ve gördük ki 20 senede de hakikaten aradan geçen zamanda çok şey değişmiş. Bunun yanında bu teknolojiyi geliştirmede Şırnak'ın benim için ayrıca özel bir yeri var. O da hayatımı vakfettiğim mühendislik çalışmalarında uzmanı olduğum alanın kurucusunun bu topraklarda yetişmiş olması. Robotik biliminin kurucusu olan bir büyük insan, yüzyıllar önce olduğu gibi nasıl ki dünyaya yön verdiyse, bizlerin de hayatlarına, tüm çalışmalarına ilham oldu ve yön verdi. Evet, Cezeri, robotik alanının dünyadaki kurucusu. Kendi döneminde bugün bilgisayar teknolojisiyle yapılan robotları ilk defa mekanik otomatlarda başarmış bir büyük mühendis, bir yol gösterici, bir çığır açıcı."

Bayraktar, gençlerin arasından nice Cezeriler ve Harezmilerin yetişeceğine inandığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bu oluşan yeni iklimle birlikte, 20 senede bölgeye gelen huzurla birlikte, küresel emperyalizmin beslediği terörün temizlenmesiyle birlikte hem bölgemiz hem Şırnak'ımız hem de Türkiye'miz bambaşka bir noktaya gidecek. Buradaki en büyük gücümüz, sevgili kardeşlerim ve umudumuz sizlersiniz, 10 binlerle yetişmiş TEKNOFEST kuşağı. Bölgemizi, ülkemizi ve hatta tüm dost ve kardeş coğrafyaları Cezeri'nin ruhuyla, yüksek teknolojiyle kalkındırma vakti geldi. Bunu inşallah sizler başaracaksınız. TEKNOFEST kuşağı, köklerden aldığı güçle göklerde bayrağımızı ve medeniyetimizin değerlerini en yükseğe çekecek. Tüm kurumlarıyla yıkılmış ve büyük bir karanlığa sürüklenen dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları TEKNOFEST kuşağı sizler tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın."

Fotoğraf : Aydın Arik/AA

"Terörsüz Türkiye'nin başarılmasında 'ben de varım' diyen bir Şırnak'tayız"

Vali Birol Ekici de bugün kendileri için tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

"Biz 40 yıl, 50 yıl karanlık bir dönem yaşadık." diyen Ekici, şöyle konuştu:

"Bu karanlık dönemin sonu olarak bugünü milat olarak kabul ediyorum çünkü biz artık daha önce gidemediğimiz, daha önce gitmeye çekindiğimiz dağlarda Şırnak'ın gençleri 83 bin varil petrol üretiyor. Bugün bu sahada dron yarışması yapıyor ve TEKNOFEST kuşağının başaracağı bilim ve teknoloji yarışında, bilgi çağında, Türkiye yüzyılının oluşmasında, 'Terörsüz Türkiye'nin başarılmasında 'ben de varım' diyen bir Şırnak'tayız. Bugün bizi yalnız bırakmayıp buraya kadar gelen gençlerimizin Selçuk abisine teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan herkese başarılar diliyorum."

"Selçuk Bayraktar Beyefendi'yi Şırnak'ın fahri hemşehrisi olarak ilan edeceğiz"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Şırnak'ın bereketli topraklar olduğunu belirtti.

Yarışmalara katılan gençlerin dün akşam tek ağızdan Selçuk Bayraktar'ı kente davet ettiğini anımsatan Yarka, "Selçuk Bey'in az önceki konuşmalarından çok etkilendim. Şırnak'ı ve teknolojiyi gençlere en güzel şekilde anlattı ve 20 yıl önce burada yaptıkları çalışmalar ve ayrıca Şırnak için hep 'ikinci evim' demesi bizim için çok anlamlıdır ve çok önemlidir. Sayın Selçuk Bayraktar Beyefendi'yi ilk meclis toplantımızda Şırnak'ın fahri hemşehrisi olarak ilan edeceğiz ve kendisinden de kabul etmesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.