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Dünya

Mescid-i Aksa'da koronavirüs temizliği

Mescid-i Aksa, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle her vakit namazından sonra sterilize edilmeye başlandı.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout,Çağrı Koşak   | 06.03.2020
Mescid-i Aksa'da koronavirüs temizliği Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her vakit namazından sonra sterilize edilmeye başlandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistin Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine, Mescid-i Aksa ve çevresindeki camilerin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen maddelerle sterilize edileceği belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa ve diğer camilerde Müslümanların namaz kılabileceği, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının virüsün yayılmasının önlenmesi konusundaki önerilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Virüsün yayılmaması için cemaatin bilhassa el temizliğine dikkat etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, hastalığın belirtilerini gören kişilerin doktora gitmeleri uyarısı yapıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentlerinde tüm eğitim kurumları ile cami ve kiliselerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 bulaştığını söyledi.

Bölgede şu ana kadar 7 Filistinli'de koronavirüs tespit edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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