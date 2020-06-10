Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 596 kişi öldü
Meksika'da son 24 saatte 596 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmiştiAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.