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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1272 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 1272 kişi yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik   | 10.06.2020
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1272 kişi hayatını kaybetti

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte 1272 artarak 38 bin 406'ya yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 91 yükselerek 739 bin 503 olarak kaydedildi. Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.


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