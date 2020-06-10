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Dünya

Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir'e yakın yüzlerce kamu çalışanının görevine son verildi

Sudan'da eski rejimin tasfiyesi ve yolsuzlukla mücadele için kurulan komite, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle aralarında çok sayıda üst düzey yetkilinin da bulunduğu 651 kamu görevlisinin işine son verdi.

Ömer Erdem   | 10.06.2020
Sudan'da devrik Cumhurbaşkanı Beşir'e yakın yüzlerce kamu çalışanının görevine son verildi

Hartum

Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkan Vekili Muhammed el-Feki Süleyman, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Egemenlik Konseyi, Bakanlar Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Zekat Kurumu gibi farklı kurumlarda çalışan 651 üst düzey yönetici ve memurun devrik lider Beşir ile bağlantılı olduğu için işlerine son verildiğini belirtti.

Eski iktidar partisi Ulusal Kongre yöneticilerinin Hartum Uluslararası Havalimanı'nda sahibi oldukları 15 şirket ile bir uçağa da el koyduklarını bildiren Süleyman, Beşir hakkında kamu fonlarını şahsi çıkarları için kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devrik lider Ömer el-Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili 10 Aralık 2019'da bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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