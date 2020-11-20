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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 bini aştı

Meksika'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

Muhammed Emin Canik   | 20.11.2020
Meksika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 bini aştı Fotoğraf: Manuel Velasquez/AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

Meksika Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 576 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bin 104'e yükseldi.

Böylece, ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından Meksika, Kovid-19 kaynaklı 100 binden fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumuna geldi.

Ülkede 4 bin 472 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 19 bin 543'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da hastalıktan iyileşenlerin sayısı da 766 bin 361 olarak açıklandı.

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