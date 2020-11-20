Euro
8.98
Dolar
7.57
BIST 100
1,313.02
Altın
1,863.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

ABD başkanlığına seçilen Demokrat Joe Biden'ın, Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılmasının ardından seçimleri kazandığının teyit edildiği bildirildi.

Hakan Çopur   | 20.11.2020
Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

Washington

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımının tamamlandığı sürecin ardından bir açıklama yaptı.

Buna göre Biden, yeniden oy sayımının sonucunda Cumhuriyetçi rakibi ve ABD Başkanı Donald Trump'a 12 bin 284 oy fark atarak yarışı kazandı.

İlk oy sayımına kıyasla Biden'ın oylarında çok az miktarda düşüş olduğu belirtilirken eyaletin seçim sonuçlarını yarın tasdik etmesi bekleniyor.

Trump'ın seçim ekibinin 2. kez oy sayım isteme hakkı bulunuyor, ancak bu durumda hızlı oy sayım işleminin yapılacağı belirtiliyor.

Öte yandan Floyd, Fayette, Walton ve Douglas bölgelerinde ilk oy sayımında sayılmamış bazı oy sandıklarının ortaya çıktığı, ancak buradaki oyların sonuca ciddi bir etkisinin olmadığı kaydedildi. Bu bölgelerden Floyd, Fayette ve Walton'da Trump'ın, Douglas'ta ise Biden'ın kazandığı tescil edildi.

16 delegeye sahip Georgia'daki ilk seçim sonucunda Biden oyların yüzde 49,52'sini, Trump ise yüzde 49,23'ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten daha küçük olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracaklarını belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 57 milyonu aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 436 ölü ve 21 bin 150 Kovid-19 vakası açıklandı
ABD'deki Kovid-19 vakalarının 10'da biri Teksas'tan
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

Georgia'da yeniden oy sayımının ardından Joe Biden'ın kazandığı teyit edildi

ABD başkanlığına seçilen Biden, Kovid-19 yüzünden 'ekonomiyi kapatmayacağı' sözü verdi

Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Normalleşme treni Biden döneminde de durmayacak

Trump'ın avukatı seçimlerin sonucunu değiştirecek kadar çok delilleri olduğunu iddia etti

Trump'ın avukatı seçimlerin sonucunu değiştirecek kadar çok delilleri olduğunu iddia etti
ABD Senatosuna 'BAE'ye F-35 satışına' karşı 4 ayrı tasarı

ABD Senatosuna 'BAE'ye F-35 satışına' karşı 4 ayrı tasarı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ziyaret