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Dünya

Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.

Sinan Doğan   | 20.03.2021
Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Bolivar

Meksika Ulusal Sismoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.06'da merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Guerrero eyaleti olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

Sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.




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