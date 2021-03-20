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Dünya

Özbekistan, Türkiye ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü onayladı

Bahtiyar Abdülkerimov   | 20.03.2021
Özbekistan, Türkiye ile Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü onayladı

Taşkent

Özbekistan, Türkiye ile geçen yıl imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü onayladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı "Uluslararası Anlaşmaların Onaylanmasına" ilişkin kararnameyle Özbekistan ile Türkiye arasında 27 Ekim 2020’de Taşkent’te imzalanan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ile Nakdi Yardım Uygulama Protokolü onaylandı.

Kararnameye göre, bu anlaşma ve protokolün yürürlüğe girmesinden sonra Özbekistan Bakanlar Kurulu ve ilgili bakanlıklar, bu anlaşma ve protokol çerçevesinde Özbekistan'ın yükümlülüklerinin öngörülen şekilde yerine getirilmesini sağlayacak.

Özbekistan Savunma Bakanlığı da Özbek tarafından bu belgelerin uygulanmasından sorumlu olacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekim 2020'de Özbekistan’a yaptığı resmi ziyarette, Özbek Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov'la iki ülke arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'nü imzalamıştı.

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