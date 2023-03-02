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Dünya

Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Murat Karadağ   | 02.03.2023
Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, ülkenin güney bölgesinde meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün, Oaxaca eyaletindeki Union Hidalgo kasabasının 49 kilometre güneydoğusu olduğu kaydedildi.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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