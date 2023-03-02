Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, ülkenin güney bölgesinde meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Depremin merkez üssünün, Oaxaca eyaletindeki Union Hidalgo kasabasının 49 kilometre güneydoğusu olduğu kaydedildi.
Depremde can veya mal kaybı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.