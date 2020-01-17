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Dünya

Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zehra Ulucak   | 17.01.2020
Meksika'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Santiago Ixtaltepec bölgesinin 5,9 kilometre güneybatısı olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 27,4 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Oaxaca eyalet sivil savunma ajansı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede hasar meydana geldiğini belirtti ancak hasarın ayrıntısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.



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