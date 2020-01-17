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Dünya

Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı

Suriye'nin İdlib kentinden rejim saldırılarından kaçarak Afrin bölgesine kurdukları çadırlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı yapıldı.

Hüseyin Yıldız   | 17.01.2020
Suriye'de zor şartlarda yaşayan ailelere sıcak yemek yardımı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) Başkanı Rahmi Vardı, yaptığı açıklamada, İstanbul Tuzla Belediyesinin destekleriyle temin edilen sıcak yemeklerin 4 bin Suriyeli aileye ulaştırıldığını belirtti.

Bölge halkının zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğünü anlatan Vardı, "Tuzla Belediyesi duyarsız kalmayarak onların yardımına koştu. Kış gününde bu destekler çok önemli, inşallah bizler de HAYAD olarak desteğimizi bölgede devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.



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