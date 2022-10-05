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Ekonomi

Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi

Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı. İmzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan net 55 liraya çıkartıldığı bildirildi.

Barış Gündoğan, Özcan Yıldırım   | 05.10.2022
Kamu işçilerinin günlük yemek yardımı net 55 liraya yükseltildi

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Bilgin ile Atalay ve Arslan arasında imzalanan Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Protokolü ile kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücretinin 17 liradan net 55 liraya çıkartıldığı bildirildi.


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