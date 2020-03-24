Euro
7.07
Dolar
6.53
BIST 100
87,460.12
Altın
1,568.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Sağlık İçin Üretim Seferberliği”
logo
Dünya, Koronavirüs

Malezya, Hindistan ve İspanya'dan 208 vatandaşını tahliye etti

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan ve İspanya'da mahsur kalan 208 vatandaşını tahliye etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 24.03.2020
Malezya, Hindistan ve İspanya'dan 208 vatandaşını tahliye etti

Kuala Lumpur

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Malezya'nın resmi haber ajansı Bernama'da yer alan habere göre, bir süredir tahliye bekleyen Hindistan'daki Malezyalıları tahliye eden ve Cheanni Havalimanı'ndan hareket eden AirAsia uçağı, bu sabah Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indi.

Malezya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği, halihazırda 400 vatandaşın tahliye edilmek üzere uçuş beklediğini belirtti.

İspanya'da ise turizm amaçlı bulunan ve uçuş iptalleri sebebiyle ülkede mahsur kalan 19 Malezyalı, bu sabah özel uçakla ülkelerine getirildi.

Ülkelerine dönen toplam 208 Malezyalının 2 hafta boyunca karantinada tutulacağı açıklandı.

Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları, bugün 212 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla 1518'e yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 hastası 159 kişi ise tedavi edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
'Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi Kovid-19'dan daha uzun sürebilir'
Ticaret Bakanlığından Çeşme Limanı'ndaki gümrük faaliyetlerine ilişkin açıklama
Yurt dışından gelen 226 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Limona talep arttı

Benzer haberler

'Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi Kovid-19'dan daha uzun sürebilir'

'Petrol fiyatlarındaki düşüşün ekonomik etkisi Kovid-19'dan daha uzun sürebilir'

Limona talep arttı

Yurt dışından gelen 226 kişi Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Yeryüzü Doktorları'ndan karantinadaki hastalar için 'destek kiti' kampanyası

Yeryüzü Doktorları'ndan karantinadaki hastalar için 'destek kiti' kampanyası

Bakan Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik

Bakan Albayrak: Vergide mücbir sebep altındaki sektör ve iş kollarını belirledik
Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı

Japonya'dan Kovid-19 nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı