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Dünya, Koronavirüs

Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle 'hayalet kasaba'ya döndü

Tunus'ta başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

24.03.2020
Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle 'hayalet kasaba'ya döndü Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus'ta başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. 

Sidi Bu Said koronavirüs nedeniyle "hayalet kasaba"ya döndü

Başkent Tunus'a 20 kilometre mesafede yer alan ülkenin önemli turizm merkezlerinden Sidi Bu Said kasabası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki uygulamalar nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor. Sokakların boş olması ve insanların evlerinden çıkmaması nedeniyle Tunus'un gözde turizm merkezi olan bölge adeta ''hayalet kasaba''ya döndü. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Sokakların boş olması ve insanların evlerinden çıkmaması nedeniyle Tunus'un gözde turizm merkezi olan bölge adeta ''hayalet kasaba''ya döndü.

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