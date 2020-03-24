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Dünya, Koronavirüs

İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'da 6 yaşında bir çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ahmet Dursun   | 24.03.2020
İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, bu hastalardan 19'unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da Kovid-19 kurbanlarından olduğu ifade edildi.

Kovid-19 tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. 

Virüsün en küçük kurbanı 3 yaşında

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan Kovid-19'un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.

İran'da 8 bin 376 kişi iyileşerek taburcu edildi

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.


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