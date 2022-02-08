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Dünya

Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'da Putin ile görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini ve gerginliğin tırmanmasını önlediğini söyledi.

Esra Taşkın   | 08.02.2022
Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu

Paris

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Macron Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek için Kiev'e giderken uçaktaki gazetecilere Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le dün yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin "kötüleşmesini ve tırmanmasını" önlediğini belirten Macron, kendisi için önemli olanın Ukrayna-Rusya arasındaki krizin tırmanmasını önlemek ve yeni perspektifler açmak olduğunu vurgulayarak, "Bence bu amaç yerine getirildi. Fransa güvenilirliğini pekiştirdi." dedi.

Putin ile gergin görüşme

Cumhurbaşkanı Macron, Putin ile görüşmesinde de hissedilir bir gerginlik olduğunu dile getirerek, Putin’in son yılların tarihini yeni baştan yazdığını ifade etti.

Putin'in, Fransız Cumhurbaşkanı'nın kendisine "işkence" ettiğine dair sözlerinden kastının "sınırdaki garantiler" konusunun defalarca hatırlatılması olduğunu belirten Macron, Rusya Devlet Başkanı'nın dünkü görüşmede büyük tavizler vereceğini düşünmediğini söyledi.

Macron, Ukrayna krizini görüşmek için dün gittiği Rusya'da Putin'le görüşmüştü.

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