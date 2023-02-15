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Gündem, Asrın felaketi

Fransız kurtarma ekibinden Chauveau, büyük afetlerde her yere bir anda ulaşmanın zor olduğunu söyledi

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Fransız ekibinin şef yardımcısı Chauveau,"Bir an önce organize olup kurtarma çalışmalarına odaklanmak gerekse de böylesine geniş bir alana yayılan afetlerde zamanla yarışmak zorunda kalıyorsunuz." dedi.

Mustafa Deveci, Alaattin Doğru   | 15.02.2023
Fransız kurtarma ekibinden Chauveau, büyük afetlerde her yere bir anda ulaşmanın zor olduğunu söyledi

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Fransız ekibinin şef yardımcısı Cyrille Chauveau, bölgede depremin etkileri ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Chauveau, deprem haberinin ardından Fransa'nın olabildiğince hızlı bir şekilde arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye göndermek için harekete geçtiğini belirtti.

Türkiye'ye 7 Şubat'ta ulaştıklarını, ilk olarak Osmaniye'ye geldiklerini, 9 Şubat'ta da Hatay'a geçtiklerini ifade eden Chauveau, 73 kişilik arama kurtarma ekibiyle çalışmalara destek verdiklerini anlattı.

Chauveau, arama kurtarma çalışmalarında hiç kimseyi enkazdan sağ çıkaramadıklarını bunun için de üzgün olduklarını ancak hayatını kaybeden 40 kişinin cenazesini defin için ailelerine teslim ettiklerini aktardı.

"Hatay’a geldiğimizde bombalanan bir şehre düştüğümüz hissiyatına kapıldık"

Hatay'a ulaştıklarında karşılaştıkları manzarayı anlatan Chauveau, "Hatay’a geldiğimizde bütün ekip bir savaş sahnesindeyiz ve bombalanan bir şehre düştüğümüz hissiyatına kapıldık. İnsanlar kederliydi." dedi.

Chauveau, göçük altında bir yakınının olduğunu bilmenin gerçekten herkesin yaşayamayacağı türden bir acı olduğunu söyledi.

"Türk halkı bize karşı dostça ve misafirperverdi"

Chauveau, Türkiye'de halkın kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk halkı bize karşı dostça ve misafirperverdi. Onlara yardımımızı sunmak gerçekten bizim için onurdu ve gerçekten Türkiye’nin dostluk ve kardeşliğini hissettik." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremin yol açtığı yıkıma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Chauveau, "Bu derece büyük bir afette her yere bir anda yardım ulaştırmanın çok zor olacağı açıktır. Nereye kurtarma ekibi göndereceğini kestirmek zor. Bir an önce organize olup kurtarma çalışmalarına odaklanmak gerekse de böylesine geniş bir alana yayılan afetlerde zamanla yarışmak zorunda kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Chauveau, bu tür afetlerde uluslararası yardımların önemine işaret ederek, "Bana göre uluslararası yardımın gelmesi her zaman ülkenin çıkarına olur. Bu afet uluslararası yardımın ne denli önemli olduğunu gösterdi, ülkeler ve BM, ekiplerini Türkiye’ye yardım etmesi için sevk etti. Bu tür afetler başkalarından yardım istenmesi gerektiğini gösterdi." değerlenmesinde bulundu.

Fransa'nın zor zamanlarında Türk halkına desteğini esirgemediğini belirten Chauveau, Fransa'nın bu nedenle Türk halkına dayanışmasının göstergesi olarak Gaziantep’te bir sahra hastanesi kurduğuna işaret etti.

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