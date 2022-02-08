Dolar
13.63
Euro
15.56
Altın
1,821.23
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,015.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli

Savunma Bakanı Yanev, “Ukrayna bölgesinde olup bitenler Avrupa-Atlantik güvenliği açısından bir tehdit oluşturuyor ve ülkemizin milli güvenliği üzerine son derece olumsuz bir etki yapıyor.” dedi.

Ihvan Radoykov   | 08.02.2022
Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli

Sofya

Bulgaristan Savunma Bakanı Stefan Yanev, Rusya ile NATO arasında Ukrayna yüzünden artan gerginlikten dolayı endişelerini dile getirdi.

Başken Sofya’da düzenlenen Yıllık Genelkurmay Başkanlığı Konferansı’nda konuşan Yanev, “Ukrayna bölgesinde olup bitenler Avrupa-Atlantik güvenliği açısından bir tehdit oluşturuyor ve ülkemizin milli güvenliği üzerine son derece olumsuz bir etki yapıyor.” dedi.

Bölgenin Soğuk Savaş sonrası dönemde en büyük krizle yüz yüze geldiğini belirten Yanev, dışarıdan kimsenin Bulgaristan’ın milli güvenliği ve alacağı savunma önlemleri konusunda uygulanması gereken hazır kararlar getirmediğini söyledi.

Savunma Bakanı Yanev, Bulgar ordusunun kadro açığını kapatması gerektiğini ve Kara Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan zırhlı araç tedariki prosedürünün hızlandırılacağını söyledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti
Belçika Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi

Benzer haberler

Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli

Bulgaristan Ukrayna'daki durumdan endişeli

Macron, Putin'le görüşmesinin Ukrayna krizinin kötüleşmesini engellediğini savundu

Kremlin'den 'Fransa ile anlaşma yapamayız, NATO'nun lideri değil' yorumu

Ukrayna, Rusya-Belarus askeri tatbikatı ile aynı tarihlerde tatbikat düzenleyecek

Ukrayna, Rusya-Belarus askeri tatbikatı ile aynı tarihlerde tatbikat düzenleyecek
Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi

Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi
Cezayir, Rusya Avrupa'ya gaz akışını keserse oluşacak boşluğu doldurma rolünü üstlenir mi?

Cezayir, Rusya Avrupa'ya gaz akışını keserse oluşacak boşluğu doldurma rolünü üstlenir mi?